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Точка зору бізнесу

Пятница, 16 февраля 2018 17:26

За 2017 рік обсяг безготівкових розрахунків збільшився на 46,2%

За 2017 рік обсяг безготівкових розрахунків збільшився на 46,2%

Як повідомляє НБУ, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилася в 2017 році на 3,8% до 39,3%

Обсяг безготівкових розрахунків в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 46,2%, кількість таких операцій збільшилася на 30,2%.  Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України, передає УНІАН

За підрахунками регулятора, найбільший обсяг безготівкових операцій припав на розрахунки в мережі Інтернет — 38,8%, найбільша кількість — на розрахунки в торговельних мережах — 50,6%. 

Згідно з повідомленням, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилася в 2017 році на 3,8% до 39,3%, при цьому за останні п'ять років цей показник зріс більше ніж утричі з 12,4% — за станом на 1 січня 2013 року. 

За даними НБУ, всього у 2017 році українці зробили більше 3 мільярдів операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2,125 трильйона гривень. 

 

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