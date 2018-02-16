За 2017 рік обсяг безготівкових розрахунків збільшився на 46,2%

Як повідомляє НБУ, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилася в 2017 році на 3,8% до 39,3%

Обсяг безготівкових розрахунків в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 46,2%, кількість таких операцій збільшилася на 30,2%. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України, передає УНІАН.

За підрахунками регулятора, найбільший обсяг безготівкових операцій припав на розрахунки в мережі Інтернет — 38,8%, найбільша кількість — на розрахунки в торговельних мережах — 50,6%.

Згідно з повідомленням, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилася в 2017 році на 3,8% до 39,3%, при цьому за останні п'ять років цей показник зріс більше ніж утричі з 12,4% — за станом на 1 січня 2013 року.

За даними НБУ, всього у 2017 році українці зробили більше 3 мільярдів операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2,125 трильйона гривень.