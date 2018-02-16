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Пятница, 16 февраля 2018 16:23

Мінінфраструктури повідомив про перехід уряду в е-формат

Мінінфраструктури повідомив про перехід уряду в е-формат

Володимир Омелян анонсував електронні сервіси з отримання  дозволів ЄКМТ та запевнив, що це лише початок переходу на цифровий формат

Електронні сервіси з отримання двосторонніх дозволів на автомобільні перевезення та дозволів ЄКМТ, а також реєстр автобусних маршрутів мають запрацювати вже у першому півріччі 2018 року, інформують Фінанси.ua.

Про це під час засідання робочої групи з питання впровадження електронних сервісів на автомобільному транспорті сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

«Як і анонсували, цього року ми переходимо на абсолютно новий формат відносин «держава-бізнес». Ми все переводимо в електронний формат. Є кілька блоків питань, які нам необхідно врегулювати. В першу чергу, це дозволи ЄКМТ, які видаються на регулярній основі. Тестовий варіант довів свою ефективність. Друге питання — це двосторонні дозволи на автомобільні перевезення. Тут ми хочемо ввести систему чіткого контролю, забезпечити кожний дозвіл QR-кодом, щоб не було жодних маніпуляцій, перепродажів тій чи іншій стороні — щоб знищити чорний ринок», — зазначив Омелян.

Міністр запевнив, що це лише перші кроки на шляху створення повноцінної цифрової інфраструктури в Україні.

«Всі ці речі є частиною цифрової інфраструктури, яку ми створюємо в країні. Уряд схвалив концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства і ми всі розуміємо, що цифрова інфраструктура є хребтом, ключовим елементом майбутньої цифрової економіки. Чиновника взагалі не повинно бути у відносинах із бізнесом», — каже Омелян.

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