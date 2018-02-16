Уряд планує реалізувати швидкісне залізничне сполучення з аеропортом "Бориспіль" до кінця 2018 року

За планом будівництво мають розпочати до 1 червня, таке залізничне сполучення зможе допомогти дістатися від міста до аеропорту за 35 хвилин

Уряд України має намір реалізувати проект швидкісного залізничного сполучення з міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Київ) у грудні 2018 року, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у соцмережі Twitter у п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

"Дістатися до аеропорту або до міста можна буде за 35 хвилин. Вартість квитка — 80-120 грн", — написав він.

Будівництво залізничного сполучення між столицею та аеропортом має розпочатися не пізніше за 1 червня, уточнив прем'єр-міністр.

Згідно з проектом "Укрзалізниці", підтриманим Кабінетом Міністрів, лінію планується прокласти від вокзалу Київ-Пасажирський через станцію Видубичі до термінала D аеропорту "Бориспіль", повідомляється на "Урядовому порталі".

"Фактично добудувати потрібно лише 4 км шляху", — уточнюється в повідомленні.

"Зараз маємо реальне технічне рішення. Приступаємо до його реалізації. Всі процедурні моменти треба вирішити до 1 червня", — наводить прес-служба Кабміну слова В.Гройсмана.

Координувати проект буде віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

Як зазначено в повідомленні, на лінії планується задіяти 11 потягів PESA 620м на 91 місце, два потяги PESA 630м на 192 місця, які перевозитимуть не менше ніж 2,67 млн пасажирів на рік.

У свою чергу в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що необхідний обсяг інвестицій у проект становить 600-800 млн грн. Зокрема, 450 млн грн на будівництво шляхопроводу; 100 млн грн на колію, платформи, реконструкцію контактної мережі; 70 млн грн на будівництво боксу депо і ще 100 млн грн на технічне відновлення рейкових автобусів.

На слайдах презентації, оприлюднених Є.Кравцовим, зазначено, що реалізація проекту значно розвантажить дорожню інфраструктуру, скоротивши завантаженість доріг Києва на 1 тис. автомобільних і 30 автобусних поїздок на день.

Як повідомлялося, в Україні існує нереалізований національний проект "Повітряний експрес" — залізничне пасажирське сполучення Київ — міжнародний аеропорт "Бориспіль", будівництво інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону", який спрямований на забезпечення розвитку транспортної інфраструктури, посилення конкурентних позицій українських авіаперевізників, зростання інвестиційної та туристичної привабливості країни.

Для його реалізації в 2011 році під держгарантії було укладено кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю на суму $372,3 млн. Генеральним підрядником для виконання робіт із будівництва "під ключ" було визначено CCEC.

У 2014 році тодішній міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив в інтерв'ю "Фокусу", що Україна вже виплачує кредит за національним проектом "Повітряний експрес", при цьому не відомо, куди зникло близько $50 млн. Держінвестпроект тоді спростував цю заяву.

Водночас у грудні 2014 року в. о. заступника гендиректора аеропорту "Бориспіль" з операційної діяльності Антон Борисюк висловив сумнів у затребуваності початкового проекту залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль", а у квітні того самого року на той час міністр інфраструктури Андрій Пивоварський назвав цей проект "економічно необґрунтованим".

У червні 2015 року стало відомо про готовність України та Китаю обговорити можливість переспрямування кредитних коштів, передбачених для "Повітряного експреса", на інші проекти, а у березні 2016 року Мініфраструктури отримало згоду китайських партнерів на переформатування проекту "Повітряний експрес".

CCEC також є оператором з китайської сторони за укладеним у 2012 році 15-річним контрактом між Державною продовольчо-зерновою корпорацією України (ДПЗКУ) і Експортно-імпортним банком Китаю про надання кредиту $1,5 млрд на закупівлю зерна для його експорту за торговельними угодами з КНР. На початку вересня цього року CCEC поскаржилася на невиконання ДПЗКУ своїх зобов'язань за контрактом.