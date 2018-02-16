МВФ наголошує, що приватизація допоможе Україні з боротьбою проти корупції

Рон ван Роден зазначає, що приватизація держпідприємств покращить економічний стан, та зменшить корупційні ризики

Керівник місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рон ван Роден вважає приватизацію важливим інструментом для боротьби з корупцією, передає НВ-Бізнес.

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради в четвер, 15 лютого , повідомляє прес-служба Ради.

“Саме зараз час починати продавати державні підприємства, що покращить ситуацію в економіці і з корупцією”, — заявив він.

Роден також відзначив, що створення Антикорупційного суду вважаю критично важливим доповненням до раніше створених Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).