Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Пятница, 16 февраля 2018 15:20

МВФ наголошує, що приватизація допоможе Україні з боротьбою проти корупції

МВФ наголошує, що приватизація допоможе Україні з боротьбою проти корупції

Рон ван Роден зазначає, що приватизація держпідприємств покращить економічний стан, та зменшить корупційні ризики

Керівник місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Рон ван Роден вважає приватизацію важливим інструментом для боротьби з корупцією, передає НВ-Бізнес.

Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради в четвер, 15 лютого , повідомляє прес-служба Ради.

“Саме зараз час починати продавати державні підприємства, що покращить ситуацію в економіці і з корупцією”, — заявив він.

Роден також відзначив, що створення Антикорупційного суду вважаю критично важливим доповненням до раніше створених Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Прочитано 97 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « МЕРТ: В січні середня ціна імпорту газу підприємствами склала 272,93 тис. доларів за куб. м Уряд планує реалізувати швидкісне залізничне сполучення з аеропортом "Бориспіль" до кінця 2018 року »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Голосування
Електромобілі 1
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.