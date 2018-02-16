МЕРТ: В січні середня ціна імпорту газу підприємствами склала 272,93 тис. доларів за куб. м

Юрій Вітренко, головний комерційний директор "Нафтогазу України", заявляє, що публікована МЕРТ середня митна вартість імпортованого газу не є репрезентативною

Українські підприємства в січні 2018 року імпортували газ за середньою ціною 7 тис. 784,05 грн, або $272,93 за 1 тис. куб. м, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), передає Інтерфакс-Україна.

У січні-2017, згідно з даними МЕРТ, ціна імпорту газу за 1 тис. куб. м становила $229,51 (6032,85 грн), у лютому — $246,88 (6681,88 грн), у березні — $248,13 (6668,77 грн), у квітні — $232,17 (6235,39 грн), у травні — $208,38 (5506,82 грн), у червні — $213,7 (5565,76 грн), у липні — $214,5 (5566,23 грн), у серпні — $210,11 (5385,23 грн), у вересні — $212,9 (5573,69 грн), у жовтні — $224,89 (5999,86 грн), у листопаді — $239,53 (6392,63 грн), у грудні — $252,91 (6862,7 грн).

Як зазначав раніше головний комерційний директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, публікована МЕРТ середня митна вартість імпортованого газу не є репрезентативною.

Крім того, як повідомляє МЕРТ, фактична ціна реалізації нафти і конденсату, яка використовується під час визначення плати за надрокористування, в січні 2018 року становила 13846,71 грн/тонна.

У січні 2017 року фактична ціна реалізації нафти і газоконденсату становила 10506,69 грн/тонна, у лютому — 10615,64 грн/тонна, у березні — 9802,72 грн/тонна, у квітні — 9916,33 грн/тонна, у травні — 9447,76 грн/тонна, у червні — 8717,53 грн/тонна, у липні — 9016,54 грн/тонна, у серпні — 9518,56 грн/тонна, у вересні — 10395,81 грн/тонна, у жовтні — 11017,61 грн/тонна, у листопаді — 12214,31 грн/тонна, у грудні — 12964,96 грн/тонна.