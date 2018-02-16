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Точка зору бізнесу

Пятница, 16 февраля 2018 14:22

ВТБ виходить з українського бізнесу

ВТБ виходить з українського бізнесу

Російський банк ВТБ до літа планує лишити декілька офісів в Києві, всі інші відділення буде закрито

ВТБ масово закриває відділення на Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві, повідомив журналістам глава другого за активами російського банку Андрій Костін, інформують Фінанси.ua.

“Ми до літа фактично згорнемо діяльність повністю, у нас залишиться тільки один або два офіси в Києві”, — сказав він в кулуарах Російського інвестиційного форуму.

“Ми зараз дуже жорстко закриваємо відділення по всій країні і розраховуємося з усіма вкладниками”, — додав Костін.

Як повідомило джерело у фінустанові, в 2017 р. в центральному апараті київського ВТБ Банку відбулося кілька раундів скорочень кадрів. Було звільнено більше половини персоналу.

Україна з 23 березня минулого року терміном на рік ввела санкції проти всіх п’яти структур російських держбанків, що працюють в Україні: українських Сбербанку і ВТБ, “БМ Банку” (“внучка” ВТБ), Промінвестбанку (“дочка” ВЕБ) і VS Bank (“внучка “Сбербанку). Їм заборонені будь-які фінансові операції на користь пов’язаних з ними осіб, зокрема материнських структур.

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