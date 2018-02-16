Мінагрополітики буде ретельно стежити за ефективністю програм підтримки аграріїв

В цілому на підтримку аграріїв було виділено 6,3 млрд грн, фінансування буде розподілено за пропорціями 4-1-1-0,3 на тваринництво, компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства, садівництво

Уряд затвердив програми підтримки аграріїв на поточний рік із загальним обсягом фінансування 6,3 млрд грн, зробивши ставку на формат, який забезпечить тривалий ефект зростання стагнуючих нині галузей, передає Укрінформ.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк в інтерв’ю одному з інтернет-видань.

«Загальна сума держпідтримки буде розподілена за пропорціями 4-1-1-0,3 на тваринництво — компенсацію вартості сільгосптехніки — підтримку фермерства — садівництво», — прокоментував Мартинюк, зауваживши, що Мінагрополітики має намір скрупульозно моніторити ефективність програм та готове вдаватись до їх оперативної корекції в разі їх недостатньої ефективності.

За програмою підтримки садівництва та виноградарства (300 млн гривень) очікується наприкінці року вийти на показник понад 3 тис. га нових садів та виноградників. 1 млрд грн на компенсацію 25% вартості сільгосптехніки — це можливість 20% зростання українського сільгоспмашинобудування та модернізації фермерських господарств, акцентував урядовець.

Мартинюк підкреслив, що із прогнозованих результатів від програми розвитку фермерства (майже 1 млрд грн) очікується збільшення кількості фермерських господарств і їх об'єднання в кооперативи шляхом співфінансування бізнес-проектів (до 70% вартості обладнання). А від програми підтримки тваринництва — збільшення поголів’я ВРХ, покращення генетики та підвищення продуктивності, збільшення пропозицій м'яса на внутрішньому ринку, зростання обсягів виробництва молока.

"Особливості цьогорічних програм — максимальне спрощення, дебюрократизація процедур та мінімізація участі чиновників у процесі розподілу завдяки залученню до нього фінансових установ. Важливий елемент реалізації більшості програм держпідтримки — тісне партнерство з банками, які виступають своєрідними аудиторами одержувача", — резюмував Мартинюк.