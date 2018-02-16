За 2017 рік ціни на оренду сільськогосподарської землі зросли на 25%

Держгеокадастр також повідомляє, що ціни на оренду державної землі були в двічі більшими, ніж за приватну

У 2017 році в Україні середня вартість оренди сільськогосподарської землі зросла на 25% — до 1369 грн/га. Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), передає НВ-Бізнес.

У середньому громадяни-власники землі отримали 1369 грн/га, тоді як станом на 1 січня 2017 року цей показник склав 1093 грн/га.

Згідно з даними, найвища орендна плата зафіксована у Черкаській (2962 грн/га), Полтавській (2553 грн/га), Харківській (2111 грн/га) та Сумській (2100 грн/га) областях.

Найдешевше оренда землі коштувала у Закарпатській (719 грн/га), Запорізькій (795 грн/га), Миколаївській (826 грн/га) та Херсонській (842 грн/га) областях.

Загальна площа переданих в оренду сільгоспземель складає 16,9 млн га.

Крім того, середня орендна плата за передані на земельних аукціонах ділянки із земель державної власності станом на 1 січня 2018 року склала 2793 грн/га, тоді як рік тому показник становив 2250 грн/га. Таким чином, зростання за рік склало 24%.

У середньому за останній рік державні землі здавалися в оренду вдвічі дорожче, ніж приватні.