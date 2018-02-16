Еталонні марки нафти знову набирають в ціні

На тлі сприятливих для нафтовиків даних, ціни на нафту підвищуються

Ціни на нафту підвищуються під час торгів у п'ятницю на тлі ослаблення долара, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на MarketWatch.

Ціна квітневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures зранку 16 лютого збільшилася на $ 0,35 (0,54%) — до $ 64,68 за барель.

WTI з постачанням у березні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в п'ятницю піднялася на $ 0,34 (0,55%) — до $ 61,68 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 3 центи (0,05%), до $ 64,33 за барель, а вартість WTI зросла на $ 0,74 (1,2%), до $ 61,34 за барель.

Долар знижується п'яту сесію поспіль по відношенню до інших провідних валют. Доларовий індекс ICE опустився в п'ятницю на 0,4%. Ослаблення долара є сприятливим фактором для сировинних активів, ціни яких номіновані в американській валюті, оскільки знижує вартість цих активів для власників інших валют.

Індія в січні збільшила імпорт нафти до рекорду — 4,93 млн барелів на добу, пише OilPrice. Приріст відносно грудня склав 12,5%, а в річному вираженні — 13,6%.

Ринок нафти на цьому тижні підтримали заява країн-учасниць угоди ОПЕК + і дані про товарні запаси в США, які зростають третій тиждень поспіль, але менше, ніж очікував ринок.

Разом з тим підвищення видобутку сланцевої нафти в США турбує трейдерів, і прогнози МЕА і ОПЕК, опубліковані раніше на цьому тижні, лише посилили побоювання.

"У відновленні нафтогазової галузі немає остаточної впевненості", — заявив CNBC глава найстарішого банку Сінгапуру OCBC Семюел Цзень.

За його словами, незважаючи на оптимістичні цінові сигнали, банки поки нададуть перевагу збереженню обережності.