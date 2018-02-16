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Точка зору бізнесу

Пятница, 16 февраля 2018 10:52

Біткоїн знову подолав відмітку в 10 тисяч доларів

Біткоїн знову подолав відмітку в 10 тисяч доларів

Найбільша за часткою капіталізації криптовалюта відновлює свої позиції в той час як друга по популярності криптовалюта Ethereum дешевшала до 929,44 долара

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) продовжує дорожчати в п'ятницю після перевищення днем раніше психологічної позначки в 10 тисяч доларів, повідомляє УНІАН з посиланням на Прайм. 

За даними порталу CoinMarketCap, станом на 6:58 биткоин дорожчав на 3,3%, до 10,058 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 2,8%, до 9,973 тисячі доларів, на OKEx — на 3,2%, до 9,94 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, біткоїн знижувався у вартості на 0,4%, до 9,978 тисячі доларів. 

Ethereum дешевшав на 0,7%, до 929,44 долара, Ripple — дешевшав на 2,5%, до 1,12 долара, Bitcoin Cash зростав у ціні на 11%, до 1504,71 долара, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, складає на даний момент 475,37 мільярда доларів. Частка биткоина на даний момент становить приблизно 36% всього ринку криптовалют, Ethereum — 19%, Ripple — 9%. 

 

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