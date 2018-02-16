Нафтогаз планує знизити ціни на газ для промислових споживачів

З березня компанія планує знизити ціни до до 8,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів при закупівлі з передоплатою, і до 9,63 тисячі гривень за тисячу кубометрів для інших покупців

НАК Нафтогаз України з березня знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати на 10,8%, інформує Корреспондент.net, посилаючись на повідомлення прес-служби компанії.

Ціна знизиться на 995 гривень — до 8,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в розмірі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед компанією, і для 100-відсоткових "дочок" Нафтогазу.

Для інших покупців вартість газу з 1 березня знизиться на 10,5% — до 9,63 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).