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Пятница, 16 февраля 2018 10:24

Нафтогаз планує знизити ціни на газ для промислових споживачів

Нафтогаз планує знизити ціни на газ для промислових споживачів

З березня компанія планує знизити ціни до до 8,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів при закупівлі з передоплатою, і до 9,63 тисячі гривень за тисячу кубометрів для інших покупців

НАК Нафтогаз України з березня знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати на 10,8%, інформує Корреспондент.net, посилаючись на повідомлення прес-служби компанії.

Ціна знизиться на 995 гривень — до 8,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). 

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в розмірі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед компанією, і для 100-відсоткових "дочок" Нафтогазу. 

Для інших покупців вартість газу з 1 березня знизиться на 10,5% — до 9,63 тисячі гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). 

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