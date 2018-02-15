Мінфін та Світовий банк обговорили питання про співпрацю

Протягом зустрічі сторони обговорили питання впровадження структурних реформ в Україні та співпрацю України зі Світовим банком

За інформацією Укрінформу, Міністр фінансів Олександр Данилюк та віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер обговорили питання впровадження структурних реформ в Україні та співпрацю зі Світовим банком.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

«14 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк та заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Буца зустрілися з віце-президентом Світового банку Сирілом Мюллером та директором Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. Протягом зустрічі сторони обговорили питання впровадження структурних реформ в Україні та співпрацю України зі Світовим банком», — йдеться в повідомленні.