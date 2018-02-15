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Четверг, 15 февраля 2018 17:24

Мінфін та Світовий банк обговорили питання про співпрацю

Мінфін та Світовий банк обговорили питання про співпрацю

Протягом зустрічі сторони обговорили питання впровадження структурних реформ в Україні та співпрацю України зі Світовим банком

За інформацією Укрінформу, Міністр фінансів Олександр Данилюк та віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер обговорили питання впровадження структурних реформ в Україні та співпрацю зі Світовим банком. 

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну

«14 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк та заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Буца зустрілися з віце-президентом Світового банку Сирілом Мюллером та директором Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. Протягом зустрічі сторони обговорили питання впровадження структурних реформ в Україні та співпрацю України зі Світовим банком», — йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, представники Світового банку відзначили прогрес у запровадженні ключових реформ в Україні. Вони також зазначили, що Світовий банк продовжуватиме надавати консультації щодо впровадження пенсійної реформи та реформи охорони здоров'я. Крім того, Мюллер зазначив, що Світовий банк підтримує проведення в Україні реформи корпоративного управління у державних банках, створення ринку землі, реформи енергетичного сектору та продовжуватиме сприяти їх запровадженню.

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