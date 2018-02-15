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Точка зору бізнесу

Четверг, 15 февраля 2018 16:25

Кредит Оптима Банк реорганізувався в фінкомпанію "Аверс №1"

Кредит Оптима Банк реорганізувався в фінкомпанію &quot;Аверс №1&quot;

Нацкомфінпослуг зареєструвала компанію "Аверс №1", компанія планує надавати послуги з грошового посередництва

Нацкомфінпослуг внесла до державного реєстру фінансову компанію "Аверс №1", яка раніше була Кредит Оптима Банком. Дане рішення регулятором було прийнято 13 лютого, пише Мінфін з посиланням на finclub.

"Внести ВАТ „Фінансова компанія “Аверс №1" (Київ, вул. Дмитрівська, 69) до Державного реєстру фінансових установ", — йдеться в документі.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Кредит Оптима Банк прийняв рішення відмовитися від банківської ліцензії. Причина виходу з ринку — проблеми з капіталом.

У грудні Нацбанк позбавив ліцензії Кредит Оптима Банк. А вже на початку цього року Кредит Оптима Банк реорганізувався в фінансову компанію і перейменувався в "Аверс №1". Компанія планує надавати послуги з грошового посередництва.

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