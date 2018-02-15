"Нібулон" та ЄБРР підписали кредитну угоду на 50 мільйонів доларів

Кредитна угода допоможе компанії в модернізації логістичної інфраструктури, що запланована на 2018-2019 роки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписав кредитну угоду на 50 млн доларів США з одним із найбільших операторів на зерновому ринку країни — компанією "Нібулон", повідомляє Укрінформ.

В церемоніїї підписання взяли участь генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський і директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

Проект спрямований на підтримку стратегії "Нібулону", яка має на меті модернізацію зернової логістичної інфраструктури у 2018–2019 роках. Кредитні кошти будуть використані для спорудження річкових терміналів, будівництва перевантажувального крану, річкового флоту та розширення термінала в Миколаєві.

Указана стратегія передбачає збільшення обсягів торгівлі зерном та зменшення частки цих обсягів, яка перевозиться автомобільним і залізничним транспортом. Це, у свою чергу, має призвести до підвищення рентабельності та ефективності діяльності компанії, а також — зменшити негативні впливи на довкілля.

Загальна вартість проекту оцінюється в $140 млн. Зокрема, в липні 2017 року Європейський банк реконструкції та розвитку вже підписував синдиковану кредитну угоду з компанією "Нібулон" на 90 млн доларів США.