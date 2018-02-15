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Четверг, 15 февраля 2018 14:56

"Промінвестбанк" планують продати до 1 травня

&quot;Промінвестбанк&quot; планують продати до 1 травня

ВЭБ веде переговори з Нацбанком про умови угоди  продажу української "дочки"

Російська банківська група "Внешэкономбанка" (ВЭБ) розраховує продати український "Промінвестбанк" до 1 травня. Про це повідомив глава ВЕБ Сергій Горьков, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, група веде переговори з Національним банком України про умови угоди, які повинні бути прийнятні для всіх сторін.

"Ми очікуємо рішення, яке взаємоприйнятне і для Національного банку України (НБУ), і для нас. Тому ми думаємо, що до 1 травня ми можемо закрити угоду", — сказав Горьков.

При цьому Горьков відмовився розповідати подробиці угоди і назвати потенційного покупця "Промінвестбанку".

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