"Промінвестбанк" планують продати до 1 травня

ВЭБ веде переговори з Нацбанком про умови угоди продажу української "дочки"

Російська банківська група "Внешэкономбанка" (ВЭБ) розраховує продати український "Промінвестбанк" до 1 травня. Про це повідомив глава ВЕБ Сергій Горьков, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, група веде переговори з Національним банком України про умови угоди, які повинні бути прийнятні для всіх сторін.

"Ми очікуємо рішення, яке взаємоприйнятне і для Національного банку України (НБУ), і для нас. Тому ми думаємо, що до 1 травня ми можемо закрити угоду", — сказав Горьков.

При цьому Горьков відмовився розповідати подробиці угоди і назвати потенційного покупця "Промінвестбанку".