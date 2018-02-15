Консолідований фінплан "Укрзалізниці" на 2018 рік був затверджений

Кабмін на засіданні 14 лютого затвердив фінплан компанії, згідно з яким компанія планує отримати чистий прибуток на рівні 0,7 млрд гривень

Кабінет Міністрів України на засіданні 14 лютого затвердив консолідований фінансовий план ПАТ "Укрзалізниця" на 2018 рік із показником доходу в сумі 92,2 млрд грн і прибутку — 0,7 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з прес-релізом ПАТ, податки і збори до бюджету в 2018 році становитимуть 18 млрд грн, капітальні інвестиції — 26,9 млрд грн. Обсяги вантажних перевезень планується збільшити на 2,7% — до 347,5 млн тонн.

"У рекордно швидкі терміни уряд затвердив фінплан "Укрзалізниці". Це відкриває можливості для початку капітальних інвестицій, закупівель, ефективного планування роботи компанії, для старту масштабних проектів, серед яких електрифікація ключових напрямків, закупівля вантажних та пасажирських вагонів, придбання локомотивів. Попереднє обговорення фінплану відбувалося у безпрецедентній відкритості з учасниками ринку, ми врахували їхні пропозиції", — зазначив голова ПАТ Євген Кравцов.

Так, планується придбати 30 вантажних тепловозів у лізинг, 60 пасажирських вагонів, відновити 7050 вантажних піввагонів, з яких можна виготовити 3600 піввагонів на власних заводах, відновити 100 фітингових платформ, модернізувати 265 пасажирських вагонів, 153 локомотивів, 100 секцій моторвагонного рухомого складу та близько 10 тис. вантажних вагонів. Також фінпланом збільшено обсяги ремонтів рухомого складу для підтримки робочого парку.

"Серед великих інфраструктурних проектів 2018 — електрифікація ділянок Долинська — Миколаїв, Ковель — Ізов — Держкордон та Потоки — Золотнишине, розширення припортових ділянок, реконструкція інфраструктури на ділянці Пологи — Комиш-Зоря, а також закінчення робіт на Бескидському тунелі та введення його в експлуатацію", — розповів Є.Кравцов.

Окрім іншого, від операцій із майном завдяки введенню в дію порядку розпорядження ним планується додатково отримати 1,4 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що ПАТ має намір із 1 квітня 2018 року підвищити ціни на пасажирські залізничні перевезення (окрім приміських) на 10%, а загалом здійснити таке підвищення ще двічі цього року, проте у своєму прес-релізі "Укрзалізниця" не наводить інформації, чи є така норма в затвердженій урядом версії фінплану.

Щодо індексації вантажних тарифів інформація також не зазначена, проте в проекті фінплану йшлося, що в розрахунку доходів від вантажних перевезень на 2018 рік враховано застосування системи зближення класів тарифів на перевезення вантажів, а також зростання обсягів перевезень вантажів на 1,8%.

Проектом фінансового плану під час розрахунку доходів від транзитних перевезень передбачено збереження рівня тарифів 2017 року та враховано коливання курсу іноземних валют щодо гривні.

"ПАТ "Укрзалізниця" щорічно проводить роботу з місцевими органами влади щодо здійснення індексації тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні, але ця процедура потребує багато часу, а також облдержадміністрації неохоче йдуть назустріч у цьому питанні. Тому проектом консолідованого фінансового плану ВАТ "Укрзалізниця" на 2018 рік індексація тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні не передбачена", — йшлося в проекті фінплану.

У ньому також зазначалося, що прогнозоване зростання дохідності в 2018 році обумовлене насамперед введенням порядку списання майна, проведенням індексації тарифів на пасажирські перевезення та оптимізацією витрат.

ПАТ "Укрзалізниця " є основним перевізником вантажів і пасажирів, що перевозить 82,4% від загального вантажопотоку та 33,4% пасажиропотоку в країні.