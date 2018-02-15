За січень в Україну було завезено в 6 разів більше електромобілів

Мирослав Продан заявив, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, імпорт електрокарів зріс в 6 разів, і становив 793 електроавто

У січні 2018 року в Україну завезли 793 електромобілі, що в 6 разів більше, ніж у січні 2017. Про це в. о. голови ДФС Мирослав Продан розповів в інтерв’ю Економічній правді.

За його словами, обсяги імпорту електрокарів в Україну відносно невеликі, тому що електрокар наразі недешевий порівняно із звичайним автомобілем.

У 2017 році імпортовано 2,7 тис. електромобілів. Питома вага електрокарів в імпорті усіх транспортних засобів надзвичайно мала. Нових авто було ввезено 80,5 тис., уживаних — майже 73 тис.

"Я переконаний, що кількість електрокарів зростатиме щороку — громадяни почнуть переходити на екологічні авто. Збільшення попиту ми бачимо вже у січні: увезено 793 електромобілі, що у шість разів більше, ніж у січні 2017 року", — зазначив Продан.