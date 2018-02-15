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Точка зору бізнесу

Четверг, 15 февраля 2018 11:19

Ryanair підтвердив намір вийти на ринок України

Ryanair підтвердив намір вийти на ринок України

Головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек підтвердив плани компанії щодо виходу на український ринок

Україна стане новим напрямком для Ryanair, а рейси сюди почнуть виконуватися з осені 2018 року. Таку інформацію підтвердив в інтерв'ю Fly4free головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек, передає Економічна Правда з посиланням на ЦТС.

На питання про те, яка чергова країна, куди раніше не літав перевізник, і де незабаром з'явиться Ryanair, Юліуш Коморек відповів: "Є така країна на сході від Польщі. Мова, очевидно, про Україну".

На питання про те, чи підтверджує він слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що авіакомпанія почне літати в Україну вже восени одночасно в Київ і Львів, Коморек відповів: "Це реальний термін, і сподіваюся, що так і станеться. У даний момент узгоджуються деталі угоди".

Щодо майбутніх маршрутів в/з України Коморек повідомив, що вони не будуть збігатися з тими, які були оголошені навесні минулого року, коли вперше анонсувався прихід лоукостера в Україні.

"Будуть певні зміни в цьому розкладі. Але точно будуть запущені польоти з України в Польщу", — поінформував він.

 

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