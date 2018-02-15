ПриватБанк планує надати кредити більше ніж на 5 млрд гривень малому бізнесу

За 2017 рік банк видав кредити малому бізнесу та підприємцям на суму понад 3 млрд гривень, в цьому році ПриватБанк планує збільшити суму до 5 млрд

ПриватБанк (Київ) має намір у 2018 році виділити кредитні кошти малому бізнесу та підприємцям на суму понад 5 млрд грн, повідомляється в прес-релізі банку, передає Інтерфакс-Україна.

"За підсумками року ПриватБанк виділив малому бізнесу та підприємцям понад 3 млрд грн кредитних коштів, а у 2018 році планує виділити понад 5 млрд грн", — ідеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, минулого року кількість підприємців, які активно користуються рахунками ПриватБанку, збільшилася на понад 57 тис., а юридичних осіб — майже на 19 тис. У рамках програм підтримки підприємництва ПриватБанк уже профінансував понад 25 тис. проектів малого бізнесу.

Як повідомлялося, державний ПриватБанк за попередніми результатами за підсумками діяльності у 2017 році збільшив валюту балансу на 21% — до 259 млрд грн. При цьому кредитний портфель банку зріс на 5,9% — до 235,476 млрд грн, зокрема кредити юрособам — на 0,66%, до 193,917 млрд грн, кредити фізособам — на 40%, до 41,558 млрд грн.

За даними НБУ, на 1 жовтня 2017 року ПриватБанк за розміром активів посідав перше місце (256,284 млрд грн) серед 88 банків, що діяли в країні.