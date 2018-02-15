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Точка зору бізнесу

Четверг, 15 февраля 2018 10:21

Ринок криптовалют відновлюється після падіння

Ринок криптовалют відновлюється після падіння

Біткоїн наближається до позначки в 10 тисяч доларів, інші криптовалюти теж повернулись до зростання

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) продовжує дорожчати в четвер, сягнувши 9,7 тисячі доларів, свідчать дані торгів, інформує УНІАН, посилаючись на Прайм

За даними порталу CoinMarketCap, вранці біткоїн зростав у ціні на 11%, до 9,773 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта дорожчала на 10,4%, до 9,711 тисячі доларів, на OKEx — на 11,4%, до 9,682 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, біткоїн дорожчав на 2,7%, до 9,736 тисячі доларів. 

Інші найбільші криптовалюти також зростають у ціні. Ethereum дорожчав на 8,6%, до 937,99 долара, Ripple — на 9,9%, до 1,16 долара, Bitcoin Cash — на 6,8%, до 1365,78 долара, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, становить на даний момент 471,57 мільярда доларів. Частка біткоїна на даний момент становить приблизно 35% всього ринку криптовалют, Ethereum — 19%, Ripple — 10%. 

 

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