Нафта продовжує зростати в ціні

Еталонні марки нафти піднімаються в ціні, Brent збільшилася до 64,82 долара за барель

Ціни на нафту підвищуються під час азіатських торгів у четвер після активного зростання напередодні, оскільки товарні запаси нафти в США збільшилися менше, ніж побоювалися експерти, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на CNBC.

Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures 15 лютого зранку збільшилася на $ 0,46 (0,71%) — до $ 64,82 за барель.

Нафта WTI з постачанням в березні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в четвер піднялася на $ 0,61 (1,21%) — до $ 61,21 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на $ 1,64 (2,6%), до $ 64,36 за барель, WTI — на $ 1,41 (2,4%), до $ 60,60 за барель.

За даними Міненерго США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 9 лютого, збільшилися на 1,84 млн барелів. Зростання фіксується вже третій тиждень поспіль. Прогнози аналітиків, опитаних S & P Global Platts, припускали підйом нафтових запасів на 3 млн барелів.

Запаси нафти в Кушинга, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися за тиждень на 3,64 млн барелів.

Тим часом резерви бензину в США за підсумками тижня підскочили на 3,6 млн барелів замість очікуваних 1,5 млн барелів.

"Множаться побоювання, що зростання запасів стане нормою в найближчі тижні, так як в США всерйоз починається сезон обслуговування НПЗ", — відзначає аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Ltd. Стівен Бреннок.

Видобуток нафти в США виріс на 20 тисяч барелів на добу (б / д), до 10,271 млн б / д — нового рекорду для щотижневих даних.

Саудівська Аравія, Росія і ОПЕК продовжать зусилля зі стабілізації світового ринку нафти до кінця 2018 року, навіть якщо в результаті буде спостерігатися "надлишковий баланс", заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх.