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Точка зору бізнесу

Среда, 14 февраля 2018 17:25

За минулий рік реальна зарплата зросла на 19% — Гройсман

За минулий рік реальна зарплата зросла на 19% — Гройсман

Прем'єр-міністр також повідомив, що завдання уряду — зробити зростання доходів громадян більше, ніж зростали ціни

Реальне зростання заробітних плат за підсумками 2017 року склав 19%, при цьому номінальне зростання зарплат за підсумками року був вище, інформує УНІАН

Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 

"Нам вдалось в минулому році досягти реального зростання зарплат на 19%, номінальне зростання було більше, але ми розуміємо, що інфляція вплинула, і тому реальне зростання заробітної плати лише на 19%", — сказав він. 

За словами прем'єра, завдання уряду полягає в тому, щоб доходи населення зростали швидше інфляції. 

"Наше завдання — щоб сьогодні доходи населення зростали більше, ніж зростали ціни. Проблема зростання цін властива будь-якій економіці, але в тих умовах, що ми знаходимося, це питання особливо чутливий", — сказав він. 

 

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