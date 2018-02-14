За минулий рік реальна зарплата зросла на 19% — Гройсман

Прем'єр-міністр також повідомив, що завдання уряду — зробити зростання доходів громадян більше, ніж зростали ціни

Реальне зростання заробітних плат за підсумками 2017 року склав 19%, при цьому номінальне зростання зарплат за підсумками року був вище, інформує УНІАН.

Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Нам вдалось в минулому році досягти реального зростання зарплат на 19%, номінальне зростання було більше, але ми розуміємо, що інфляція вплинула, і тому реальне зростання заробітної плати лише на 19%", — сказав він.

За словами прем'єра, завдання уряду полягає в тому, щоб доходи населення зростали швидше інфляції.

"Наше завдання — щоб сьогодні доходи населення зростали більше, ніж зростали ціни. Проблема зростання цін властива будь-якій економіці, але в тих умовах, що ми знаходимося, це питання особливо чутливий", — сказав він.