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Среда, 14 февраля 2018 16:47

General Electric допоможе Укрзалізниці оновити рухомий склад

General Electric допоможе Укрзалізниці оновити рухомий склад

Кабмін разом з "Укрзалізницею" завершили переговори з General Electric, наступного тижня планується підпис контракту щодо виробництва нової тяги для потягів

Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги. Про це повідомив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"“Укрзалізниця” і уряд завершили переговори з General Electric. У 20-х числах лютого ми підпишемо договір щодо виробництва нової тяги для потягів", — розповів В.Гройсман.

Прем’єр уточнив, що згідно з домовленостями, локалізація виробництва становитиме не менше 40%. Окрім того, Україна стане складовою світової мережі виробництва американської компанії.

В.Гройсман також повідомив, що вже навесні в Україні введуть в експлуатацію Бескидський тунель — великий інфраструктурний об’єкт, який суттєво розширить можливості використання залізничного транспорту на Заході України.

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