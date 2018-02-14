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Точка зору бізнесу

Среда, 14 февраля 2018 16:22

Мінфін і ДФС прийняли зміни в систему оцінки ризиків з ПДВ

Мінфін і ДФС прийняли зміни в систему оцінки ризиків з ПДВ

13 лютого Олександр Данилюк провів відкрите обговорення проекту постанови про подальшу роботу системи ризиків по ПДВ з представниками МСБ

Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба погодили зміни в систему оцінки ризиків податкових накладних на відшкодування податку на додану вартість. Про це повідомляє РБК-Україна посилаюсись на прес-службу Мінфіну.

Як повідомляється, 13 лютого міністр фінансів України Олександр Данилюк провів відкрите обговорення проекту постанови про подальшу роботу системи ризиків по ПДВ з представниками малого, середнього та великого бізнесу та експертами. В обговоренні взяли участь також представники ГФС.

"Ми представляємо для публічного обговорення напрацьовані рішення і готові далі працювати з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб знайти спільну позицію щодо принципів роботи системи ризиків по ПДВ, забезпечить інтереси малого, середнього і великого бізнесу і не дозволить розкрадання бюджету", — зазначив міністр фінансів.

Учасники висловили свої пропозиції, які будуть враховані в проекті постанови.

Мінфін планує продовжити обговорення проекту та пропозицій до нього з усіма зацікавленими сторонами. Після цього проект буде внесено на розгляд Кабінету міністрів.

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