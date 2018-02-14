Станом на 1 лютого ФГВФО акумулював більш 15,2 млрд гривень

Лише за січень 2018 року надходження до фонду склали 845,31 млн гривень

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізосіб, станом на 1 лютого 2018, перевищує 15,235 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, передає РБК-Україна.

Надходження до фонду від регулярного збору за січень 2018 склали 845,31 млн гривень.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, які були визнані неплатоспроможними, в рамках виплати гарантованого відшкодування за станом на 1 лютого 2018 склала близько 88 млрд гривень.

Крім того, протягом першого місяця поточного року виконавча дирекція ФГВФО прийняла рішення, згідно з якими продовжені строки здійснення процедури ліквідації у наступних банківських установах:

— ПАТ "Грін Банк" строком до 27 серпня 2018 включно;

— ПАТ "Прайм-Банк" терміном на один рік до 13 січня 2019 року включно;

— ПАТ "Інтеркредитбанк" терміном на один рік до 16 січня 2019 року включно;

— ПАТ "АктаБанк" терміном на один рік до 15 січня 2019 року включно;

— ПАТ "КБ "Аксіома"терміном на один рік до 29 січня 2019 року включно;

— Банку "Демарк" терміном на один рік до 29 січня 2019 року включно;

— АБ "Порто-Франко" терміном на один рік до 29 січня 2019 року включно;

— ПАТ "КБ "Преміум" строком на два роки в 10 лютого 2020 включно;

— ПАТ "Мелиора Банк" терміном на один рік до 10 лютого 2019 включно;

— ПАТ "Имєксбанк" строком на два роки в 26 травня 2020 включно;

— ПАТ "Авант-Банк" терміном на один рік до 25 лютого 2019 включно