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Среда, 14 февраля 2018 12:31

Уряд прийняв останню постанову, необхідну для анбандлинга "Нафтогазу"

Уряд прийняв останню постанову, необхідну для анбандлинга &quot;Нафтогазу&quot;

Кабмін доручив "Нафтогазу" і Міністерству енергетики та вугільної промисловості передати ГТС та ПСГ до ПАТ "Магістральні газопроводи України" 

Уряд прийняв постанову "Про деякі питання діяльності на ринку природного газу", яке є останнім необхідним рішенням Кабміну для початку проведення відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлинга) від "Нафтогазу", інформує УНІАН

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. 

"Це останнє зобов'язання або рішення уряду, який дає можливість забезпечити реальні справи по питанню проведення анбандлинга, тобто від'єднання транспорту від НАК "Нафтогаз" і приєднання до Магістральних газопроводів України", — сказав в ході прийняття відповідного рішення віце-прем'єр міністр Володимир Кістіон. 

 

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