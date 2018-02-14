НБУ: Банки підвищили ставки по кредитах і депозитах

За даними Нацбанку, у січні банки підвищили ставки по кредитах і депозитах, при цьому обсяг депозитів знизився

У січні поточного року банки підвищили відсоткові ставки за кредитами та депозитами у відповідь на підвищення облікової ставки Національного банку України. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє РБК-Україна.

Так, відсоткові ставки за новими гривневими депозитами зросли до 11,6% річних для домогосподарств, до 9,6% річних для бізнесу. Внаслідок такого подорожчання фондування, відсоткові ставки за новими кредитами в гривні також підвищилися — до 29,7% річних для домогосподарств, до 15,3% річних для бізнесу.

На початку року спостерігалося традиційне зниження обсягів депозитів банківської системи. Зокрема, в січня 2018 року загальний портфель депозитів у національній валюті у платоспроможних банках скоротився на 3% до 475,4 млрд гривень.

Насамперед, це відбулося за рахунок зниження корпоративних депозитів у гривні (на 4,9% за місяць). Залишки гривневих коштів на депозитах домогосподарств знизилися менш істотно (на 0,8% за місяць). Вагомим чинником скорочення залишків коштів у січні став ефект бази порівняння — істотне зростання депозитів у грудні, викликаний значними бюджетними витратами в кінці року і авансовою виплатою пенсій.

Загальний портфель кредитів банків в національній валюті на кінець січня залишився на рівні початку року і склав 571,6 млрд гривень. Незначне скорочення обсягу корпоративних кредитів було компенсовано зростанням обсягу кредитів населенню. Зокрема, обсяг гривневих кредитів домогосподарств зріс за місяць на 3,9%, насамперед за рахунок споживчого кредитування.

Обсяг залишків за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в січні продемонстрував істотне зростання (на 11% у разі домогосподарств і 3,8% у разі корпоративних позичальників). Це сталося в результаті методологічних змін в розрахунку цих показників. А саме — особливостей ведення бухгалтерського обліку при поступовому переході на МСФЗ 9, в тому числі за рахунок сум коригування процентних доходів за знеціненими фінансовими активами, які належать до операцій 2017 року.