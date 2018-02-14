Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти

Для зміцнення цін на нафтопродукти СА зменшить нафтовидобуток на 100 тисяч барелів на день

У середу Саудівська Аравія, найбільший в світі експортер нафти, повідомила, що сумарний нафтовидобуток в березні буде знижено на 100 000 барелів на день порівняно з лютневими рівнями. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Прайм.

"Експорт нафти залишатиметься нижче 7 мільйонів барелів на день, незважаючи на ремонтно-профілактичні роботи на НПЗ Samref, потужність якого становить 400 000 барелів у день, йдеться в заяві державної нафтової компанії Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco)," — повідомляє Dow Jones.

"Саудівська Аравія, як і раніше націлена на скорочення надлишку запасів нафти в сховищах", — повідомили в міністерстві нафти королівства.

Волатильність на ринку викликає занепокоєння як у виробників, так і споживачів нафти. Саудівська Аравія націлена на активне співробітництво з іншими нафтовидобувними країнами з метою стабілізації світових ринків, додали в міністерстві.