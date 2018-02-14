Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Среда, 14 февраля 2018 10:51

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти

Для зміцнення цін на нафтопродукти СА зменшить нафтовидобуток на 100 тисяч барелів на день 

У середу Саудівська Аравія, найбільший в світі експортер нафти, повідомила, що сумарний нафтовидобуток в березні буде знижено на 100 000 барелів на день порівняно з лютневими рівнями.  Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Прайм

"Експорт нафти залишатиметься нижче 7 мільйонів барелів на день, незважаючи на ремонтно-профілактичні роботи на НПЗ Samref, потужність якого становить 400 000 барелів у день, йдеться в заяві державної нафтової компанії Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco)," — повідомляє Dow Jones. 

"Саудівська Аравія, як і раніше націлена на скорочення надлишку запасів нафти в сховищах", — повідомили в міністерстві нафти королівства. 

Волатильність на ринку викликає занепокоєння як у виробників, так і споживачів нафти. Саудівська Аравія націлена на активне співробітництво з іншими нафтовидобувними країнами з метою стабілізації світових ринків, додали в міністерстві. 

 

Прочитано 57 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Завдяки ЗВТ на ринки Європи вийшли понад 14 тисяч українських експортерів НБУ: Банки підвищили ставки по кредитах і депозитах »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Голосування
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Февраль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.