Завдяки ЗВТ на ринки Європи вийшли понад 14 тисяч українських експортерів

Вже понад 14 тисяч українських компаній вийшли на ринок ЄС завдяки дії поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. Про це сказав представник України при ЄС посол Микола Точицький в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу у Брюсселі.
«Кількість українських компаній, які здійснюють експорт товарів до держав-членів Євросоюзу, постійно зростає. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, минулого року експорт до ЄС здійснили понад 14 тис. компаній, що на 734 компанії більше, ніж у 2016 році», — сказав посол.
Точицький відзначив, що статистика торгівлі України з ЄС зазнала відчутних позитивних змін.
«Так, в 2017 році експорт до країн Євросоюзу зріс на 30%, а частка Євросоюзу в структурі зовнішньої торгівлі України вже становить майже 43%. При цьому в 2013 році цей показник дорівнював трохи більше 20%», — зауважив представник України при ЄС.
Як повідомлялося, Угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом набула чинності 1 січня 2016 року.