Завдяки ЗВТ на ринки Європи вийшли понад 14 тисяч українських експортерів

Кількість українських експортерів, постійно зростає, за даними Мінекономрозвитку, минулого року експортом до ЄС займались більше 14 тисяч компаній

Вже понад 14 тисяч українських компаній вийшли на ринок ЄС завдяки дії поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. Про це сказав представник України при ЄС посол Микола Точицький в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу у Брюсселі.

«Кількість українських компаній, які здійснюють експорт товарів до держав-членів Євросоюзу, постійно зростає. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, минулого року експорт до ЄС здійснили понад 14 тис. компаній, що на 734 компанії більше, ніж у 2016 році», — сказав посол.

Точицький відзначив, що статистика торгівлі України з ЄС зазнала відчутних позитивних змін.

«Так, в 2017 році експорт до країн Євросоюзу зріс на 30%, а частка Євросоюзу в структурі зовнішньої торгівлі України вже становить майже 43%. При цьому в 2013 році цей показник дорівнював трохи більше 20%», — зауважив представник України при ЄС.

Як повідомлялося, Угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом набула чинності 1 січня 2016 року.