Ціни на нафту незначно змінюються

Світові ціни на нафту в середу демонструють різноспрямовану динаміку, опинившись під тиском після того, як Американський інститут нафти (API) повідомив про більш значне зростання запасів сировини в США за підсумками минулого тижня, свідчать дані торгів, інформує Інтерфакс-Україна.

Станом на 7.08 за Києвом вартість квітневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,13% — до 62,8 долара за барель. Ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,03% — до 59,17 долара за барель.

Згідно з даними API, запаси нафти в США за тиждень до 9 лютого збільшилися на 3,95 мільйона барелів. Експерти очікують зростання запасів на 2,8 мільйона барелів, до 423,1 мільйона барелів.

Запаси бензину, вважає API, піднялися за минулий тиждень на 4,6 мільйона барелів, дистилятів — на 1,1 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушингу (Cushing) впали на 2,3 мільйона барелів. Пізніше в середу інвестори очікують дані щодо запасів від Міненерго США.

У вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило в своїй лютневій доповіді про те, що ОПЕК в січні зберегла видобуток нафти на рівні грудня в 32,16 мільйона барелів на добу, виконавши віденську угоду на 137%. Країни, що не входять до ОПЕК, в січні 2018 року виконали свої зобов’язання за угодою про скорочення видобутку нафти на 85% після 88% у грудні 2017 року, знизивши видобуток до жовтня 2016 року у 470 тисяч барелів на добу.

Разом з цим МЕА підвищило прогноз щодо попиту на нафту в світі в 2018 році на 100 тисяч барелів, до 99,2 мільйона барелів на добу. Також агентство зазначило, що на тлі скорочення видобутку ОПЕК+ зростає видобуток в США, причому це збільшення може зрівнятися зі зростанням світового попиту.