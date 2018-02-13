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Вторник, 13 февраля 2018 13:48

НБУ назначив голову департаменту виїзних перевірок банків

НБУ назначив голову департаменту виїзних перевірок банків

Нацбанк за результатами конкурсу  назначив  на посаду директора департаменту Дениса Новікова

НБУ в грудні 2017 року звільнив Тетяну Лебединець з посади директора департаменту інспектування банків. «11 грудня вона звільнена із займаної посади відповідно до пункту 3 статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку з систематичним невиконанням службових обов’язків», — повідомляли FinClub в НБУ, передають Фінанси.ua.

Після цього департамент перейменували в департамент виїзних перевірок банків, а НБУ оголосив конкурс на його главу. Виконував обов’язки директора департаменту Андрій Старощак.

“За результатами відкритого конкурсу на вакантну посаду директора департаменту виїзних перевірок банків НБУ з 9 лютого призначено Дениса Новікова”, — повідомили в НБУ.

У конкурсі взяли участь 69 претендентів, в фіналі правління НБУ провело співбесіди з чотирма претендентами, але тільки Денис Новіков “найбільш повно відповідав вимогам і цілям вакантної посади”, стверджують в НБУ.

Денис Новіков в 1995 році закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю “інженер-економіст”. Має понад 22-річний досвід роботи на банківському ринку, з яких 10 років — в НБУ на керівних посадах в системі дистанційного нагляду та інспектування. З березня 2015 року працював заступником директора департаменту банківського нагляду — начальником управління.

Відповідав за організацію підготовки та проведення виїзного діагностичного інспектування найбільших банків, а за результатами діагностичного обстеження — за співпрацю з банками в підготовці і виконанні планів фінансового оздоровлення і планів докапіталізації.

“Денис Новіков брав активну участь у проектах з впровадження системи раннього реагування, комплексної оцінки ризиків банків, єдиних процедур і методології процесу наглядових перевірок та оцінки, єдиного звіту по діяльності банку, — заявила заступник голови Катерина Рожкова. — Серед ключових завдань нового керівника — підвищити якість роботи департаменту виїзних перевірок банків, інтегрувати його в нову систему пруденційного нагляду, підвищити ефективність вертикальної і горизонтальної взаємодії з іншими підрозділами НБУ”.

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