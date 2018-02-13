за 2017 рік ДФС донарахувала податків понад 8 мільярдів

На виконання судових рішень було проведені позапланові перевірки, по результатам яких було дораховано понад 8 мільярдів гривень податків

Як передає Укрінформ, ДФС торік на виконання судових рішень провела 652 документальні позапланові перевірки платників, за результатами яких донараховано 8,1 млрд грн податкових зобов'язань разом зі штрафними санкціями.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«У 2017 році ДФС на виконання судових рішень проведено 652 документальні позапланові перевірки платників податків, за результатами яких донараховано 8,1 млрд грн податкових зобов'язань разом зі штрафними санкціями», — йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначають, що приміром документальною позаплановою перевіркою ТОВ «Н» (м. Київ) встановлено, що відповідно до виписок по рахунках у банках зазначеним товариством від ТОВ «Г» отримано 204,3 млн гривень. Під час допиту фінансовий директор ТОВ «Н» повідомив, що вказані кошти одержано товариством в якості безповоротної фінансової допомоги, яка у податковій звітності не декларувалась. Податок на прибуток не сплачувався. Згідно з показниками фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, поданого ТОВ «Н», дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Таким чином, перевіркою встановлено заниження доходу ТОВ «Н» на суму безповоротної фінансової допомоги та податку на прибуток на 36,8 млн гривень. Донараховану суму грошових коштів (разом зі штрафними санкціями) у розмірі 46 млн грн сплачено до бюджету у повному обсязі.