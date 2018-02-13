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Точка зору бізнесу

Вторник, 13 февраля 2018 12:41

Громадянам України дозволили купувати іноземні цінні папери

Громадянам України дозволили купувати іноземні цінні папери

6 лютого 2018 року набуло чинності рішення N 871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України»

Як повідомляє Нацдепозитарій, 6 лютого 2018 року набуло чинності рішення N 871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», інформує Мінфін.

Відтепер громадяни України можуть купити іноземні цінні папери та вільно ними розпоряджатися: продавати, дарувати, передавати у спадок та інше.

Спрощена процедура допуску цінних паперів на ринок України дозволить збільшити обсяги торгів на українському фондовому ринку і зробить його більш привабливим для первинного публічного розміщення.

У Депозитарії відзначають, що прийняття документа створить стимули до збільшення обсягу пропозицій. Будуть створені нові можливості для бізнесу, скоротиться дефіцит якісних фінансових інструментів.

Фонди і страхові компанії зможуть збалансувати свої портфелі за допомогою активів, номінованих в іноземній валюті.

Розшириться спектр послуг, на яких можуть заробляти депозитарні установи України, залучаючи нових клієнтів і конкуруючи один з одним.

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