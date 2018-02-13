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Точка зору бізнесу

Вторник, 13 февраля 2018 11:36

Омелян розказав коли Ryanair почне літати з України

Омелян розказав коли Ryanair почне літати з України

Міністр інфраструктури впевнений, що лоукостер розпочне рейси вже восени 2018 року

Один із найбільших європейських лоукостерів — авіакомпанія Ryanair — почне польоти з українських аеропортів «Бориспіль» і «Львів» восени 2018 року.  Про це в ефірі каналу "Громадське ТБ" повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН

«Вони полетять восени 2018 року з аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Те, що вони полетять, у мене немає сумнівів», — сказав міністр. 

Він також зазначив, що офіційна презентація про відкриття маршрутів Ryanair буде цього або наступного місяця. 

Як повідомлялось, 15 березня 2017 року найбільший лоукостер Європи — авіакомпанія Ryanair — заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір із Ryanair фінансово невигідним для підприємства й відмовився підписувати його, поки не буде враховано вимоги аеропорту. 

 

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