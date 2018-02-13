Рада НБУ пропонує знизити ПДВ на продтовари

Глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин виступив за зниження ставки податку на додану вартість на продовольчі товари (ПДВ).

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, інформує НВ-Бізнес.

"Необхідно переглянути політику ціноутворення на продукти харчування. Доцільним є введення зниженої ставки ПДВ на продтовари", — написав він.

Також глава ради НБУ рекомендує встановити фіксовані максимальні націнки на товари у роздрібних мережах на наступному рівні: на продтовари на рівні 15% від ціни виробника, для інших товарів — до 30% від ціни виробника, а на імпортні товари — до 30% від ціни, про яку йдеться на митниці.

Крім того, він вважає, що для стримування зростання цін необхідно подальше реформування житлово-комунальної сфери і підвищення рівня конкуренції в ЖКГ.