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Точка зору бізнесу

Вторник, 13 февраля 2018 10:56

Рада НБУ пропонує знизити ПДВ на продтовари

Рада НБУ пропонує знизити ПДВ на продтовари

Глава ради НБУ рекомендує зробити націнки на товари в роздрібних мережах фіксованими

Глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин виступив за зниження ставки податку на додану вартість на продовольчі товари (ПДВ).

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, інформує НВ-Бізнес.

"Необхідно переглянути політику ціноутворення на продукти харчування. Доцільним є введення зниженої ставки ПДВ на продтовари", — написав він.

Також глава ради НБУ рекомендує встановити фіксовані максимальні націнки на товари у роздрібних мережах на наступному рівні: на продтовари на рівні 15% від ціни виробника, для інших товарів — до 30% від ціни виробника, а на імпортні товари — до 30% від ціни, про яку йдеться на митниці.

Крім того, він вважає, що для стримування зростання цін необхідно подальше реформування житлово-комунальної сфери і підвищення рівня конкуренції в ЖКГ.

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