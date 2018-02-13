Ціни на нафту продовжують зміцнюватись

Ціна на нафту у вівторок зростає у рамках відновлення світових фондових ринків після падіння минулого тижня. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, повідомляє Укрінформ.

Вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,62% — до 62,98 долара за барель, березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI — на 0,54%, до 59,61 долара за барель.

Оптимізм інвесторів на сировинному ринку пов'язаний із підйомом на біржах США у понеділок. Так, основні фондові індекси США за підсумками дня додали 1,4-1,7% після обвалу ринку минулого тижня. Крім того, біржові індекси Європи за підсумками понеділка також зросли на 1-1,4%.

Із поступовою стабілізацією фондових бірж увага учасників торгів зміщується до фундаментальних показників нафтового ринку, якими є попит та пропозиція. З огляду на це інвестори очікують даних від Американського інституту нафти (API) та міністерства енергетики США щодо тижневих запасів "чорного золота" у країні. За прогнозами аналітиків, Міненерго США повідомить про зростання запасів нафти у країні за тиждень, що завершився 9 лютого, на 2,6 мільйона барелів після зростання на 1,895 мільйона барелів тижнем раніше.

"Дані щодо зміни обсягу запасів нафти на поточному тижні будуть ключовими для того, щоб визначити, чи варто чекати на нове зниження цін на нафту", — наводить агентство Рейтер слова інвестиційного аналітика Rivkin Securities Вільяма О'Локліна (William O "Loughlin).

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,03 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,73 долара за барель, що на 14 центів вище за рівень закриття торгів ($ 62,59).