Ernest здійснить нові рейси з Києва та Львова

Лоукост-компанія Ernest планує здійснювати нові рейси з Києва і Львова, нові напрямки для пасажирів будуть відкриті в найближчі дні

Італійський лоукостер Ernest в 2018 році планує запустити перельоти по трьом новим напрямкам з України в Італію. Про це повідомляють Фінанси.ua посилаючись на ЦТС.

Відзначається, що до напрямів з Києва додасться маршрут в Болонью (додатково до існуючих Мілану-Бергамо і Неаполю), а зі Львова – в Рим і Мілан-Мальпенса (до існуючих рейсів в Неаполь, Венецію і Мілан-Бергамо).

Крім нових рейсів з України, Ernest в поточному році планує почати польоти до Румунії та Іспанію, точніше на Ібіцу.

Наприклад, тепер долетіти за допомогою лоукостера до курортного острова з України можна буде зі Львова з пересадкою в Бергамо.

Поки що зазначені рейси недоступні для пасажирів. Авіакомпанія планує оприлюднити точний розклад і відкрити продажу за новими напрямками в найближчі дні.