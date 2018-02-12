Україна за січень збільшила експорт цукру на 64% — Укрцукор

За січень експорт цукру становив 76,4 тис. тонн, за вересень-січень 2017/2018 маркетингового року його експорт становив 250,06 тис. тонн

Вітчизняні аграрії за січень 2018 року експортували 76,4 тис. тонн цукру, що на 64% більше, ніж у грудні 2017 року. Про це повідомляється на сайті НАЦУ "Укрцукор" , передає Укрінформ.

«За січень 2018 року виробники експортували 76,4 тис. т. цукру, що на 64% більше, ніж попереднього місяця. Основні поставки здійснювались до Туреччини (25%), Узбекистану (23%) та Лівії (15%). Також продовжились відвантаження і до Шрі-Ланки — 7,2 тис. т.», — йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними Укрцукру, за вересень-січень 2017/2018 маркетингового року його експорт становив 250,06 тис. тонн, що майже вдвічі менше показника минулого року.

"Це пов’язано з несприятливою кон’юнктурою на світовому ринку та певним профіцитом, що утворився через перевиробництво цукру в Індії та Бразилії", — пояснили в асоціації.