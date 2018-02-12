НБУ завершив валютний аукціон в понеділок купивши 49,9 млн доларів

На черговому аукціоні до 100 млн доларів, що проводить НБУ, було подано 36 заявок на 78,3 млн за курсом від 26,835 грн/долар до 26,87 грн/долар

Національний банк України (НБУ) під час аукціону з купівлі валюти в понеділок задовольнив 22 заявки на загальну суму $49,9 млн за курсом до 26,85 грн/$1, повідомляється на веб-сайті Нацбанку, інформує Інтерфакс-Україна.

За даними НБУ, на аукціон обсягом до $100 млн було подано 36 заявок на $78,3 млн за курсом від 26,835 грн/$1 до 26,87 грн/$1. Курс відсікання був встановлений на рівні 26,85 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,8487 грн/$1.

Під час попередніх двох аукціонів, 7 лютого, НБУ купив всього $110,8 млн.

Під час першого аукціону з купівлі до $30 млн було подано 47 заявок на $127,3 млн за курсом від 27,0971 грн/$1 до 27,18 грн/$1. Нацбанк задовольнив одну заявку за мінімальним курсом на весь обсяг оголошеного аукціону.

Під час другого аукціону, обсягом $100 млн, було подано 22 заявки на $87,3 млн за курсом від 27,105 грн/$1 до 27,14 грн/$1. НБУ задовольнив 15 заявок на загальну суму $80,8 млн за курсом до 27,12 грн/$1.

Середньозважений курс за підсумками другого аукціону склав 27,1182 грн/$1.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок на 12:00 кв зміцнився до 26,8493 грн/$1 з 27,0585 грн/$1. Торговий обіг до зазначеного часу становив $147,96 млн.