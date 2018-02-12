З початку оалювального сезону запаси газу в ПСГ зменшились на 31,2%

Як передає Укртрансгаз, на 10 лютого запаси газу в підземних сховищах становлять 11 млрд 680,61 млн куб. м

Україна від початку опалювального сезону, що стартував 24 жовтня, і по 10 лютого 2018 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 31,2% (на 5 млрд 293,11 млн куб. м) — до 11 млрд 680,61 млн куб. м, свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками, середньодобовий відбір у листопаді становив 24,85 млн куб. м, у грудні - 46,05 млн куб. м, у січні - 70,24 млн куб. м, 1-10 лютого - 83,4 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому — 10 лютого 2017 року — становив 90,88 млн куб. м за запасів 9 млрд 131,94 млн куб. м, два роки тому — 38,14 млн куб. м (10 млрд 659,32 млн куб. м), три роки тому — 60,34 млн куб. м (8 млрд 786,01 млн куб. м).

Таким чином, запаси газу в українських ПСГ 10 лютого 2018 р. на 27,9%, 9,6% і 32,9% більші, ніж на аналогічні дати 2017-го, 2016-го і 2015 років відповідно.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що Україна планує вийти з опалювального сезону 2017/18 років із запасами ПСГ близько 8-9 млрд куб. м.

Як повідомлялося, в 2017 році сумарне закачування газу до сховищ перевищило його відбір на 2,733 млрд куб. м, тоді як у 2016-му відбір перевищило закачування на 2,002 млрд куб. м. Відбір за підсумками 2017 року становив 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачування — 9 млрд 147,86 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.