На підтримку аграріїв Кабмін виділив більше 6 мільярдів гривень — Гройсман

Як зазначає Володимир Гройсман, головним пріоритетом ініціативи буде підтримка малих та середніх фермерських господарств

Кабінет міністрів України виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Кошти направлять на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook, передає Укрінформ.

"Уряд виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Перш за все ці гроші направимо на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям", — зазначив Гройсман.

Він підкреслив, що допомогу отримають фермерські господарства з земельним банком до 500 га та звичайні громадяни, які утримують худобу.

Таким чином, за словами Прем'єр-міністра, фермери зможуть отримати 100% компенсації вартості українського насіння, 25% вартості закупки сільгосптехніки українського виробництва, садівники — 80% вартості саджанців.

"Кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову. Кожен господар — 2500 грн за велику рогату худобу, щоб був стимул вирощувати нове поголів'я", — зазначив

Так, наголосив Прем'єр-міністр, уряд розраховує на здешевлення 5050 одиниць української сільгосптехніки, збільшення поголів'я худоби на 11% та 3100 га нових садів, збільшення надоїв на 3-5 тисяч літрів на рік.

Гройсман висловив упевненість, що такі ініціативи реально допоможуть українським аграріям.