На підтримку аграріїв Кабмін виділив більше 6 мільярдів гривень — Гройсман

Кабінет міністрів України виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Кошти направлять на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook, передає Укрінформ.
"Уряд виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Перш за все ці гроші направимо на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям", — зазначив Гройсман.
Він підкреслив, що допомогу отримають фермерські господарства з земельним банком до 500 га та звичайні громадяни, які утримують худобу.
Таким чином, за словами Прем'єр-міністра, фермери зможуть отримати 100% компенсації вартості українського насіння, 25% вартості закупки сільгосптехніки українського виробництва, садівники — 80% вартості саджанців.
"Кожна ферма отримає 1500 грн допомоги за одну молочну корову. Кожен господар — 2500 грн за велику рогату худобу, щоб був стимул вирощувати нове поголів'я", — зазначив
Так, наголосив Прем'єр-міністр, уряд розраховує на здешевлення 5050 одиниць української сільгосптехніки, збільшення поголів'я худоби на 11% та 3100 га нових садів, збільшення надоїв на 3-5 тисяч літрів на рік.
Гройсман висловив упевненість, що такі ініціативи реально допоможуть українським аграріям.