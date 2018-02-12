Нафта повільно зростає в ціні

Через дані про підвищення видобування нафти в США, що були оприлюднені в п'ятницю, ціни на еталонні марки нафти різко впали

Ціни на нафту зростають у понеділок після зниження за підсумками попередніх шести сесій, інформує Інтерфакс-Україна.

Падіння вартості Brent за минулий тиждень склало 8,4%, WTI — 9,6%, що є максимальним зниженням з січня 2016 року.

Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures у понеділок піднялася на $ 0,56 (0,89%) — до $ 63,35 за барель. У п'ятницю контракти подешевшали на $ 2,02 (3,12%) — до $ 62,79 за барель, найнижчого рівня з 13 грудня 2017.

Вартість ф'ючерсу на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на $ 0,65 (1,1%) — до $ 59,85 за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подешевшали на $ 1,95 (3,19%) — до $ 59,2 за барель, вперше в 2018 році завершивши торги нижче рівня в $ 60 за барель.

Дані Baker Hughes, оприлюднені в п'ятницю, вказали на максимальне з січня минулого року збільшення числа діючих нафтових бурових установок в США за минулий тиждень, що підвищило побоювання щодо зростання видобутку в країні.

Кількість таких установок зростає третій тиждень поспіль — на 26 одиниць, до 791 установки, повідомила Baker Hughes.

"Це готує грунт для збільшення видобутку нафти в США в цьому році більш ніж на 1 млн барелів на добу (б / д), однак для цього потрібно, щоб ціни на нафту залишалися вище $ 50 за барель, — цитує MarketWatch аналітика WTRG Economics Джеймса Вільямса. П'ятниця навряд чи була хорошим днем ​​для ОПЕК".

Згідно з оцінками Управління з інформації в галузі енергетики (EIA) Міненерго США, опублікованими минулого тижня, видобуток нафти в США в поточному році складе в середньому 10,59 млн барелів на добу (б / д).