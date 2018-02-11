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Точка зору бізнесу

Воскресенье, 11 февраля 2018 18:15

Експорт українських яблук до ЄС збільшився в 9 разів

Експорт українських яблук до ЄС збільшився в 9 разів

За підсумками 2017/2018 маркетингового року Україна експортувала в країни Євросоюзу 9,2 тисячі тонн яблук

Зниження виробництва яблук в ЄС в поточному сезоні дозволило Україні нарощувати поставки цієї продукції на європейські ринки. Про це повідомляє АПК-Інформ: овочі і фрукти, передає УНІАН

Згідно з даними митної статистики, за липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни Євросоюзу 9,2 тисячі тонн яблук. 

Для порівняння, за вказаний період сезону 2016/17 експорт яблук в ЄС ледь перевищував 1 тисячу тонн, причому, в даному випадку мова йшла про фрукти для подальшої переробки. 

Головним покупцем українських яблук залишається Білорусь, яка також активно нарощує обсяги імпорту цієї продукції. 

За липень-січень нинішнього сезону Україна відвантажила в Білорусь 11,4 тисячі тонн яблук, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. 

Всього ж за сім місяців сезону-2017/18 Україна експортувала 21 тисячу тонн яблук, що в 2,3 рази більше, ніж з липня по січень минулого сезону. 

 

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