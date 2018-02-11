Китай надав перевагу кукурудзі з України замість США

Декілька китайських компаній перейшли від закупівель кукурудзи в США до конкурентних постачальників з України після того, як Пекін посилив контроль над переробкою генетично модифікованих культур, повідомляє Корреспондент, посилаючись на Reuters.

"У цьому році трейдери схильні купувати кукурудзу в Україні, тому що вона без ГМО і не вимагає дозволу на переробку. Навіть ті, хто вже замовив американську кукурудзу, скасували замовлення і переключилися на Україну", — розповів агентству анатілік із Shanghai JC Intelligence Черрі Чжан.

Один з трейдерів розповів, що ціни на експорт з України підвищилися через зростання попиту. Зараз тонна кукурудзи коштує 180 доларів.

"Отримати дозвіл на ГМО дуже складно. Я замовив 7 тис. т американської кукурудзи, але змушений був скасувати замовлення і звернутися до України", — розповів один з китайських бізнесменів.