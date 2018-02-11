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Точка зору бізнесу

Воскресенье, 11 февраля 2018 17:21

Китай надав перевагу кукурудзі з України замість США

Китай надав перевагу кукурудзі з України замість США

Як повідомляють аналітики, китайські трейдери надають перевагу придбанню української кукурудзи через посилення контролю за ГМО культурами 

Декілька китайських компаній перейшли від закупівель кукурудзи в США до конкурентних постачальників з України після того, як Пекін посилив контроль над переробкою генетично модифікованих культур, повідомляє Корреспондент, посилаючись на Reuters.

"У цьому році трейдери схильні купувати кукурудзу в Україні, тому що вона без ГМО і не вимагає дозволу на переробку. Навіть ті, хто вже замовив американську кукурудзу, скасували замовлення і переключилися на Україну", — розповів агентству анатілік із Shanghai JC Intelligence Черрі Чжан.

Один з трейдерів розповів, що ціни на експорт з України підвищилися через зростання попиту. Зараз тонна кукурудзи коштує 180 доларів.

"Отримати дозвіл на ГМО дуже складно. Я замовив 7 тис. т американської кукурудзи, але змушений був скасувати замовлення і звернутися до України", — розповів один з китайських бізнесменів.

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