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Воскресенье, 11 февраля 2018 10:40

Компанія Eni S.p.A зацікавилася можливістю будівництва ВЕС в Україні

Компанія Eni S.p.A зацікавилася можливістю будівництва ВЕС в Україні

Італійська компанія розглядає можливість проекту побудови вітроелектростанції потужністю 40 МВт

Італійська енергетична компанія Eni S.p.A розглядає можливості встановлення вітроелектростанцій в Україні. Про це повідомили у прес-службі Держенергоефективності за підсумками переговорів голови відомства Сергія Савчука з гендиректором компанії Eni Ukraine Луіджи Барберісом, інформує УНН.

"Компанія проявила інтерес до можливостей встановлення вітрових електростанцій в Україні. За словами Л.Барберіса, це може бути проект потужністю 40 МВт, реалізований у кількох фазах у південних чи західних областях України", — йдеться у повідомленні.

Вказано, що до такого проекту компанія ставиться виважено та аналізує усі необхідні складові: доступ до мережі, джерела фінансування, проведення оцінки вітропотенціалу тощо.

С.Савчук, у свою чергу, окреслив останні законодавчі зміни, які сприяють впровадженню вітроенергетичних проектів. Це вигідний "зелений" тариф з прив’язкою до курсу євро, надбавка до тарифу за використання обладнання вітчизняного виробництва та можливість укладати довгострокові договори на закупівлю "чистої" електроенергії.

Наприкінці зустрічі сторони домовилися, що Держенергоефективності ознайомить італійську компанію із потенційними проектами вітроенергетики в Україні та діючим законодавством у цій сфері.

Також С.Савчук запросив представників компанії взяти участь у Європейсько-українському форумі з відновлюваної енергетики, який планується провести навесні цього року спільно з Єврокомісією.

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