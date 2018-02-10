В понеділок Міністерство фінансів запрошує до публічного обговорення проекту монетизації субсидій

13 лютого Мінфін запрошує представників ОСББ/ЖБК на зустріч з міністром фінансів О.Данилюком та заступником міністра фінансів С.Марченком

Мінфін запрошує представників ОСББ/ЖБК до публічного обговорення 13 лютого проекту з монетизації субсидій.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

"Міністерство фінансів запрошує представників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків/житлово-будівельні кооперативи (ОСББ/ЖБК) на зустріч з міністром фінансів О.Данилюком та заступником міністра фінансів С.Марченком для обговорення проекту з монетизації субсидій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках комплексного реформування системи розрахунків за субсидіями Мінфін запровадив з 1 січня 2018 року новий механізм монетизації субсидій на рівні підприємств-надавачів послуг. Метою такого кроку є перехід на прозорі та своєчасні розрахунки "живими" коштами за субсидіями між державою та виконавцями послуг.

Монетизація субсидій на рівні надавачів послуг — це перший етап реформи. Далі буде здійснюватись підготовка системи до запровадження монетизації субсидій на рівні домогосподарств.

Наразі Міністерство фінансів підготувало системні зміни до постанови КМУ від 04.03.2002 № 256, які удосконалюють механізм розрахунків із пільг та субсидій на оплату за енергоносіїв і житлово-комунальних послуг, а також загалом сприяють запровадженню монетизації надання пільг та житлових субсидій.

Новий проект постанови КМУ уже розміщено на офіційному сайті Мінфіну для обговорення та отримання зауважень і пропозицій.