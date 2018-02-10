Апеляційний суд відмовив “Тедіс Україна” у скасуванні штрафу в 431 млн гривень

Апеляційний господарський суд прийняв рішення на користь АМКУ, відмовивши дистриб'ютору тютюнової продукції у скасуванні штрафу на 431 млн гривень

Апеляційний господарський суд Києва відмовив дистриб’ютору тютюнової продукції компанії “Тедіс Україна” в задоволенні позову про скасування штрафу в розмірі 431 млн грн. Про це повідомив глава Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв, інформують Фінанси.ua.

“Апеляційний господарський суд прийняв рішення у справі про зловживання монопольним становищем “Тедіс” (Мегаполіс) на користь АМКУ”, – повідомив Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що АМКУ в кінці 2016 року наклав на Tedis Ukraine штрафи в розмірі 431 млн грн за зловживання монопольним становищем, проте компанія оскаржила це рішення в суді. 31 травня 2017 року Господарський суд Києва відмовив повністю в задоволенні позову ТОВ “Тедіс Україна” до АМКУ про визнання недійсним штрафу на 431 млн грн.