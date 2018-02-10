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Суббота, 10 февраля 2018 09:48

Збиток банківської системи з урахуванням банків-банкрутів скоротився у 6 разів — НБУ

Збиток банківської системи з урахуванням банків-банкрутів скоротився у 6 разів — НБУ

За даними Нацбанку, за 2017 рік прибуток в загальному обсязі 15,925 мільярда гривень отримали 64 з 82 платоспроможних банків

Банківська система України, з урахуванням платоспроможних і неплатоспроможних банків, за підсумками 2017 року отримала 25,972 мільярда гривень збитку, що в 6 разів менше історично рекордного показника збитків за 2016 рік, повідомляє УНІАН

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, згідно з яким платоспроможні банки за рік отримали 24,360 мільярда гривень збитку, неплатоспроможні — 1,612 мільярда гривень збитку. 

Загалом за підсумками року прибуток в загальному обсязі 15,925 мільярда гривень отримали 64 з 82 платоспроможних банків, тоді як на інші 18 платоспроможних банків припадає 40,284 мільярда гривень збитку. 

Найбільші збитки за підсумками року у "Приватбанку" (22,966 мільярда гривень), "Промінвестбанку" (7,656 мільярда гривень) і "ВТБ Банку" (4,112 мільярда гривень). 

Найбільший прибуток отримали "Райффайзен Банк Аваль" (4,469 мільярда гривень), "УкрСиббанк" (1,467 мільярда гривень) і "Креді Агріколь Банк" (1,110 мільярда гривень). 

 

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