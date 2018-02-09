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Точка зору бізнесу

Пятница, 09 февраля 2018 17:48

Виробництво авто в Україні виросло майже на 45%

Виробництво авто в Україні виросло майже на 45%

За січень 2018 року було вироблено 570 автомобілів, що майже на 45% більше за аналогічний період минулого року 

За попередніми даними асоціації «Укравтопром», в січні 2018 року на українських заводах було вироблено 570 автотранспортних засобів, що на 44,7% більше результату минулорічного січня, інформує Мінфін.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину охопили легкові автомобілі, яких було вироблено 479 шт. (Всі виробництва ПрАТ «Єврокар»: + 59,7% до січня 2017 року).

Кількість комерційних автомобілів, зафіксованих в статистиці «Укравтопрому» в звітному місяці — 32 од., Що на 45,8% менше торішнього показника.

Також за звітний місяць було вироблено 59 автобусів, такий обсяг виробництва на 68,6% перевищив показники січня 2017 року.

Нагадаємо, автовиробництво в Україні в 2017 виросло на 63,1% в порівнянні з 2016 роком.

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