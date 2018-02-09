За 2017 рік Артемсіль на 42,2% збільшило відрахування до бюджету

Держпідприємство "Артемсіль" перерахувало до бюджетів різних рівнів 455,6 млн гривень, що на 42,2% більше від показника 2016 року

Державне солевидобувне підприємство "Артемсіль" (м.Соледар, Донецька область) за підсумками 2017 року на 42,2% збільшило відрахування до бюджетів різних рівнів. Про це повідомили в прес-службі підприємства "Артемсіль", передає Укрінформ.

"Державне солевидобувне підприємство "Артемсіль" за підсумками 2017 року перерахувало до бюджетів різних рівнів податків і зборів на загальну суму 455,6 млн гривень, що на 42,2% більше від показника 2016 року", — сказано в повідомленні.

За словами керівника ДП "Артемсіль" Вікторії Луценко, в 2017 році підприємство забезпечило стабільне зростання і своєчасну оплату всіх податкових відрахувань, виконавши повністю свої зобов'язання перед державою.

"Для нас важливо і надалі зберегти цю тенденцію. Так, у вказаній сумі лише відрахування частини чистого прибутку (дивіденди) становили 111 млн гривень", — зауважила Луценко.

У зв'язку з підвищенням економічної ефективності роботи підприємства, оплата податку на прибуток збільшилася у порівнянні з 2016 роком на 49% і становила 35,4 млн гривень.

Крім того, в ДП "Артемсіль" упродовж 2017 року підвищувалася заробітна плата працівників, у зв'язку з чим на 56% у порівнянні з 2016 роком збільшилися відрахування податку з доходів фізичних осіб (70,1 млн грн), на 43% — єдиного соціального внеску (101 млн грн), на 53% — військового збору (5,8 млн грн).

За підсумками 2017 року оплата ПДВ виросла в порівнянні з 2016 роком у 3 рази і становила 79,4 млн грн. Рентна плата за користування надрами становила 50,3 млн грн (103%).

Підприємство своєчасно проводило відрахування і до місцевого бюджету. Так, у 2017 році на рахунки Соледарської територіальної громади, на території якої розташоване ДП "Артемсіль", було спрямовано 44,4 млн грн. Ця сума становить 28% від загального доходу громади і 45% від усіх податкових надходжень до місцевої ради.